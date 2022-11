Europese Commissie wil regels Stabiliteitspact versoepelen

dinsdag 8 november 2022 , 5:24

MEDIAWATCH (DE VOLKSKRANT) - Eurolanden met een hoge staatsschuld zoals Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk en België krijgen meer tijd om die schuld te verlagen tot het niveau dat de Europese begrotingsregels voorschrijven. In ruil daarvoor moeten die nieuwe, soepelere regels wel worden nageleefd, een eis van Nederland en Duitsland.

De huidige stapsgewijze afbouw (5 procentpunt per jaar) van bovenmatige schulden gaat overboord, blijkt uit de voorstellen die de Europese Commissie woensdag presenteert, meldt de Volkskrant. Die regel zou Athene, Rome, Lissabon en Parijs tot snoeiharde bezuinigingen dwingen. In plaats daarvan komt maatwerk waarbij de lidstaten extra tijd kunnen verdienen om hun staatsschuld te verminderen als ze investeren in duurzame energie en hervormen. Minister Sigrid Kaag van Financiën kan daarmee leven maar waarschuwde maandag dat "de naleving helder en scherp" moet zijn.

Het Stabiliteitspact, waarin de begrotingsregels zijn vastgelegd, ligt al jaren onder vuur. Het is te complex, niet geloofwaardig, niemand voelt zich eraan gebonden en de controle op de naleving is minimaal. De Commissie komt nu met een eerste 'oriëntatie' om de regels aan te passen. Een politiek zeer gevoelige kwestie, Kaag voorspelt "een heel spannende periode".

