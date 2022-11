EU-ministers bezorgd over nieuw Amerikaans protectionisme

maandag 7 november 2022 , 19:40

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) deelt de zorgen van Europese collega's over recente Amerikaanse protectionistische tendensen. Ze zei dat na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën en een gesprek met Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Handel). Nederland wacht volgens de minister graag af wat de dialoog via een nieuwe Europees-Amerikaanse taskforce oplevert voor er harde actie zou moeten worden ondernomen.

De werkgroep die de handelsproblemen uit de weg moet ruimen werd vorige maand opgericht. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk haar zorgen geuit over de Amerikaanse zogeheten Inflation Reduction Act (IRA) die volgens haar Europese producenten benadeelt en in strijd is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zo kunnen Amerikanen die een elektrische auto kopen tot 7500 dollar aan belastingvoordelen opstrijken als het gaat om een in de VS geproduceerde wagen met een lokaal gefabriceerde accu.

Volgens de Franse minister Bruno Le Maire moet de Europese Commissie, die namens de EU het handelsbeleid uitvoert, met voorstellen komen voor een "krachtig antwoord" op de IRA, die de Amerikaanse president Joe Biden in augustus heeft ondertekend. Dankzij die wet wordt de Amerikaanse industrie met miljarden dollars aan subsidies gesteund om te vergroenen.

Le Maire vindt de subsidies echter buiten alle proporties en zegt dat de EU hard wordt geraakt. Volgens de Duitse minister Christian Lindner hebben de maatregelen "ernstige gevolgen voor de Europese economie", zo zei hij in Brussel. Hij waarschuwde voor een handelsconflict.

