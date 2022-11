Britse premier Sunak wil met Macron migratie aanpakken

maandag 7 november 2022 , 17:29

SHARM-EL-SHEIK (ANP/RTR/AFP) - De Britse premier Rishi Sunak is optimistisch over de samenwerking met Frankrijk en andere Europese landen om illegale migratie aan te pakken. Hij heeft er vertrouwen in dat daarover een akkoord kan worden gesloten, zei hij tijdens de klimaattop in Egypte na zijn eerste ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron.

Sunak werd op 25 oktober premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij slaat een veel positievere toon aan tegenover Macron dan zijn voorgangers Boris Johnson en Liz Truss. De laatste vroeg zich openlijk af of de Franse president een vriend of een vijand was.

De betrekkingen tussen beide landen waren daardoor verder verzuurd. Sunak wil de banden herstellen en ziet de "geweldige" ontmoeting met Macron als een kans om met Frankrijk en andere "Europese partners" de recordaantallen illegale migranten die aan Britse wal komen terug te dringen.

De gesprekken zijn al gaande. "Je zult daar de komende weken meer details over horen", aldus Sunak. Ook andere kwesties wil hij samen met Parijs aanpakken.

De net aangetreden regeringsleider staat in eigen land onder druk vanwege de toestroom aan migranten. Dit jaar zijn tot nu toe zo'n 40.000 mensen het Kanaal in bootjes overgestoken. Dat heeft geleid tot verstopping van het asielsysteem en fors hogere huisvestingskosten, die de Britse regering schat op omgerekend een kleine 8 miljoen euro per dag.

