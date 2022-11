maandag 7 november 2022 , 15:45

Bron: D66

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag van Financiën verwacht een "spannende periode van onderhandelingen" over nieuwe Europese begrotingsregels. "Het zal best veel tijd en moeite kosten" om iedereen op één lijn te krijgen, zei ze in Brussel, waar de Eurogroep vergadert. De Europese Commissie presenteert woensdag haar langverwachte voorstellen voor de hervorming van het begrotingsregime.

Kaag spreekt er in Brussel over met de Eurocommissarissen Valdis Dombrovskis en Paolo Gentiloni, zei ze. Ze heeft onlangs een brief aan de commissie gestuurd waarin ze de Nederlandse positie over de regels uit de doeken doet. Eerder al presenteerde ze een gezamenlijk plan met haar Spaanse collega Nadia Calviño.

De aanpak van overheidsschulden speelt daarin een grote rol. Die zijn sinds begin 2020 in heel Europa sterk opgelopen door de maatregelen die landen hebben genomen om hun burgers en bedrijven te steunen, eerst vanwege de pandemie en daarna door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Spanje en Nederland willen dat de lidstaten meer inspraak krijgen in de manier waarop ze hun schuldenlast aanpakken. "De afbouw van staatsschulden is nu afwezig", aldus Kaag.

Maar effectieve handhaving is wel een vereiste, stelt ze. Zij ziet het liefst een onafhankelijk orgaan dat toezicht gaat houden op de begrotingsbeloften van lidstaten.

De EU-begrotingsregels, waarin staat dat een land geen begrotingstekort van boven de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag hebben en geen staatsschuld van meer dan 60 procent, zijn kort na het begin van de coronapandemie tijdelijk opgeschort. De commissie wil het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact in 2024 weer in ere herstellen, maar wel met de nodige aanpassingen en verbeteringen.

Delen

Terug naar boven