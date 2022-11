Brussel: laat elke Airbnb-verhuurder zich registreren

maandag 7 november 2022 , 17:14

BRUSSEL (ANP) - Particuliere verhuurders van woningen, appartementen en kamers voor een of een paar nachten moeten zich laten registreren, vindt de Europese Commissie. Dat moet overheden helpen de toestroom van klanten van Airbnb, Booking en andere soortgelijke platforms te beteugelen.

De enorme vlucht die de verhuurplatforms hebben genomen vraagt veel van populaire bestemmingen als Amsterdam en andere grote Europese steden. Inwoners ergeren zich aan dronkaards en rolkoffers en vinden zelf steeds moeilijker een woning.

Verhuurders in de Europese Unie moeten daarom voortaan opgeven dat ze tijdelijke woonruimte aanbieden, stelt de commissie voor. Ze moeten zichzelf kenbaar maken en melden wat ze precies verhuren. Kloppen de gegevens niet, dan kan de nationale toezichthouder de verhuurder schrappen en het platform waarop die adverteert opdragen hem te weren.

De verplichte registratie moet gemeenten helpen greep op de sector te krijgen. Grote platforms moeten bijvoorbeeld eens per maand doorgeven hoeveel overnachtingen waar zijn geboekt. Ook moeten de nieuwe regels boeken van een overnachting voor klanten veiliger maken. Zij kunnen bijvoorbeeld online zien of een verhuurder wel netjes is geregistreerd. Huurders hoeven niet te vrezen voor hogere prijzen, verwachten EU-ambtenaren.

In de grote Nederlandse steden en een tiental andere bij toeristen populaire gemeenten dienen verhuurders zich al te registreren. Maar in honderden andere gemeenten nog niet.

Voor de nieuwe regels is de goedkeuring van de EU-landen en het Europees Parlement nodig. De commissie wil alle betrokkenen daarna nog twee jaar de tijd geven om ze in te voeren.

Airbnb laat in een reactie weten de voorstellen uit Brussel te "verwelkomen". De onderneming riep naar eigen zeggen al langer op tot eenduidige regels in Europa. Dat zou voor het bedrijf makkelijker werken dan wanneer de EU-lidstaten allemaal hun eigen regels hebben.

"Deze voorstellen bieden Airbnb een kader om onze samenwerking met overheden op te schalen en het voor gewone Europeanen gemakkelijker te maken om hun huis te delen en de regels te volgen", staat in een verklaring van Airbnb.

