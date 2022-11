Lagarde: groene brandstoffen kunnen helpen tegen prijspieken

maandag 7 november 2022 , 14:00

FRANKFURT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een versnelde overgang naar groene energiebronnen kan helpen bij het tegengaan van sterke prijsstijgingen voor energie. Dat schreef topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in een blog na de opening van de VN-klimaattop in Egypte. Duurzame energiebronnen zijn volgens haar namelijk minder gevoelig voor sterke prijsschommelingen dan fossiele brandstoffen als olie en gas.

Volgens Lagarde hebben de sterk gestegen energieprijzen in Europa als gevolg van de oorlog in Oekraïne laten zien hoe groot de afhankelijkheid is van fossiele brandstoffen en hoe kwetsbaar dit Europa maakt. De overstap naar duurzame bronnen verlaagt volgens haar het risico op sterke prijspieken, wat weer zal leiden tot een lagere en stabielere inflatie. Dat zorgt weer voor betere economische groei, aldus de ECB-president.

Lagarde meldde verder dat de ECB nauwlettend kijkt naar de impact van klimaatverandering op de inflatie. "Onze primaire doelstelling is om prijzen stabiel te houden. Dat is het kompas waarop wij altijd varen, nu meer dan ooit. Om aan die kernverantwoordelijkheid tegemoet te komen en effectief beleid te voeren hebben we een volledig beeld nodig van alle factoren die de inflatie beïnvloeden."

