ECB-bestuurder: rente moet verder omhoog tot kerninflatie afneemt

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) -- De Europese Centrale Bank (ECB) moet de rentetarieven verder blijven verhogen totdat de zogeheten kerninflatie, ofwel de prijsstijgingen zonder de sterk schommelende energie- en voedselprijzen, begint af te nemen. Dat zei ECB-bestuurslid François Villeroy de Galhau, die daarbij aangaf dat de renteverhogingen mogelijk wel in een wat lager tempo zouden kunnen worden voortgezet.

"Zolang de onderliggende inflatie in het eurogebied niet duidelijk haar hoogtepunt heeft bereikt, moeten we niet stoppen met het verhogen van de rentetarieven", verklaarde de gouverneur van de Franse centrale bank in een interview met de Irish Times.

De focus op de onderliggende componenten van de inflatie zou kunnen betekenen dat de ECB de rentetarieven tot ver in het volgende jaar zal blijven verhogen, zelfs als het algehele prijspeil begint te dalen door afnemende energieprijzen. Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte eerder al bekend dat zowel de algehele inflatie als de kerninflatie in oktober tot recordniveaus zijn gestegen.

Villeroy verwacht dat de algehele inflatie in de eerste helft van 2023 het hoogtepunt zal bereiken, waarbij de bijdrage van de energieprijzen "waarschijnlijk vanaf volgend voorjaar" begint af te nemen. Hoewel de Franse centrale bankier verwacht dat de rente ook volgend jaar nog een aantal keren zal worden verhoogd, denkt hij wel dat de ECB zou kunnen overschakelen naar kleinere rentestappen dan bij de afgelopen vergaderingen. In oktober werd de rente in de eurozone voor de tweede keer op rij met driekwart procentpunt opgeschroefd.

Kleinere rentestappen in de toekomst zijn volgens hem mogelijk aangezien de rente al dicht bij het niveau ligt waarop de economie niet langer wordt gestimuleerd. "Het is nog te vroeg om te zeggen wat de zogenaamde eindrente zou kunnen zijn, maar we zijn niet ver verwijderd van dat neutrale rentetarief", aldus Villeroy.

Het risico dat een recessie in het eurogebied de centrale bank zou dwingen om te stoppen met het verhogen van de rente, acht hij klein omdat de arbeidsmarkt nog steeds sterk is. "We kunnen de rente verhogen zonder aanzienlijke werkloosheid te veroorzaken", aldus Villeroy. Volgens hem speelt energie een belangrijkere rol bij het bepalen van de economische groei volgend jaar dan het beleid van de ECB. "Ons doel is niet om een recessie uit te lokken, maar om de inflatie te temmen."

