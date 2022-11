Europese landen kondigen extra geld aan voor klimaatschade

maandag 7 november 2022 , 11:30

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/AFP) - Op de tweede dag van de VN-klimaattop COP27 hebben enkele landen extra geld aangekondigd voor arme landen die te maken hebben met klimaatrampen. De Britse minister James Cleverly van Buitenlandse Zaken liet weten meer dan 100 miljoen pond (114 miljoen euro) te investeren. De Franse president Emmanuel Macron riep China en de Verenigde Staten op om arme landen ook financiële hulp te bieden.

"Europeanen betalen", zei Macron volgens het Franse persbureau AFP op de klimaattop. "Wij zijn de enigen die betalen." Macron kijkt niet alleen naar China en de Verenigde Staten, maar ook naar andere rijke niet-Europese landen. Bij de openingsceremonie werd duidelijk dat schade als gevolg van klimaatverandering voor het eerst officieel wordt besproken op de klimaattop.

De Schotse premier Nicola Sturgeon zei maandag tegen Sky News dat er meer geld beschikbaar komt voor armere landen. De Duitse minister van Buitenlandse zaken Annalena Baerbock stelt dat Duitsland "klaarstaat" om landen te helpen die te maken hebben met klimaatrampen. Svenja Schulze, de Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, wijst erop dat verschillende landen al schade hebben opgelopen door klimaatverandering. "Deze landen vragen om solidariteit en geïndustrialiseerde landen hebben hier de afgelopen jaren onvoldoende op gereageerd."

Rijke landen hebben eerder toegezegd tussen 2020 en 2025 jaarlijks ten minste 100 miljard dollar beschikbaar te stellen voor klimaatactie in armere landen. Dit bedrag is de afgelopen jaren nog niet gehaald. In 2020 haalden landen 83,3 miljard dollar op, volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens Oxfam Novib is dit bedrag minder, omdat het grootste deel leningen zijn, die de landen uiteindelijk weer terug moeten betalen.

