Bloomberg: EU onderzoekt hulp aan Oekraïne met tegoeden Rusland

donderdag 3 november 2022 , 20:40

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie onderzoekt de mogelijkheden om miljarden euro's aan buitenlandse tegoeden van de Russische centrale bank in te zetten voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Als onderdeel van sancties wegens de Russische inval in Oekraïne bevroor de EU buitenlandse tegoeden van de centrale bank van Rusland.

De gesprekken over de inzet van de bevroren tegoeden zijn nog maar net begonnen, aldus de bronnen. Juridisch experts hebben de opdracht gekregen om alle mogelijke opties te onderzoeken. Dat is volgens bronnen erg complex. Daarnaast is het een juridisch beladen stap om bezittingen van een centrale bank af te pakken.

Maar de Russische inval in Oekraïne duurt maar voort en nieuwe sancties lijken president Vladimir Poetin weinig te deren, ook al zijn ze schadelijk voor de economie van Rusland. Daarom kijkt Brussel naar manieren om Rusland permanent de toegang tot deze financiële middelen te ontzeggen.

In totaal hebben de EU, de Verenigde Staten en andere bondgenoten 300 miljard dollar aan buitenlandse tegoeden van Rusland bevroren. Bevriezen betekent dat niemand erbij kan, met het idee dat de bezittingen ooit weer teruggegeven kunnen worden aan de eigenaar.

Door de bevriezing van de tegoeden is het voor de centrale bank in Moskou moeilijker om de koers van de roebel stabiel te houden door de eigen munt te kopen. Daarnaast zijn internationale betalingen lastiger als de eigen centrale bank niet bij de in Europa aangehouden euro's of dollars in de VS kan.

Het is nog onduidelijk of de Amerikaanse regering iets ziet in het plan om de buitenlandse tegoeden in beslag te nemen. Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben hun bedenkingen, omdat dit andere centrale banken mogelijk afschrikt om hun dollars bij banken in de VS aan te houden.

Oekraïne pleit al enig tijd voor het inzetten van bevroren Russische bezittingen voor het herstel van het door oorlog verwoeste land. Het Oost-Europese land schat dat de wederopbouw 750 miljard dollar gaat kosten.

Delen

Terug naar boven