Eerste indruk van bezoek premier Meloni aan Brussel 'positief'

Bron: Italian Government Presidency of the Council of Ministers

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft bij haar eerste bezoek als regeringsleider aan Brussel "eerlijk en positief" gesproken met de top van de EU, zei ze na afloop. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dankte haar op Twitter "voor het sterke signaal" dat ze heeft afgegeven. Volgens EU-bronnen zei Meloni precies "de juiste dingen" en heeft ze duidelijk gemaakt dat Italië een centrale rol in de Europese Unie wil blijven spelen.

Ook bevestigde de leidster van de uiterst rechtse, nationalistische partij Broeders van Italië het belang van eenheid binnen het landenblok van 27, zeggen ingewijden. Meloni sprak met de topfunctionarissen van de drie belangrijkste EU-instellingen op haar eerste buitenlandse reis als premier.

Ze begon haar ronde bij de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola. Volgens de woordvoerder van Metsola bespraken ze onder meer de Russische invasie van Oekraïne, de hoge energieprijzen en de inflatie. Het gesprek was "constructief". Metsola heeft Meloni uitgenodigd om het voltallige parlement te komen toespreken. De partij van Meloni is aangesloten bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers, een antifederalistische 'familie' in het EP waar onder meer JA21 en de SGP deel van uitmaken.

Daarna sprak Meloni Von der Leyen en ten slotte de voorzitter van de raad van regeringsleiders, 'EU-president' Charles Michel. Bij die laatste dineerde Meloni met haar delegatie ook. Volgens een hoge functionaris herhaalde Meloni daar haar voornemen om een "trouwe en oplossingsgerichte EU-partner" te zijn.

Van alle ontmoetingen werd beeld zonder audio uitgezonden en er waren geen gezamenlijke persconferenties. Na afloop zei Meloni tegen journalisten in Brussel dat het helpt om rechtstreeks mensen te ontmoeten en ermee te praten "om verzinsels rond mij en de Italiaanse regering" te ontmantelen. "We zijn geen Marsmannetjes. Wij zijn echte mensen."

De 45-jarige Meloni won eind september de Italiaanse parlementsverkiezingen en liet zich in het verleden vaak kritisch uit over de EU en haar instellingen. Brussel is dan ook heel benieuwd naar de koers die Meloni zal varen, maar ook bezorgd over haar Europese ambities. De EU heeft geen woorden maar daden nodig, aldus een hoge ambtenaar.

