IEA: nu actie nodig om volgend jaar gastekort te voorkomen

donderdag 3 november 2022 , 13:41

PARIJS (ANP) - Europa moet onmiddellijk actie ondernemen om het risico van een aardgastekort volgend jaar te voorkomen. Dat zegt het internationale energieagentschap IEA in een analyse. Volgens het in Parijs gevestigde instituut dreigt een tekort van zeker 30 miljard kubieke meter (bcm) aardgas tijdens de belangrijke zomerperiode voor het bijvullen van de gasopslagen.

Het nieuwe rapport laat zien dat de gasopslagplaatsen in de Europese Unie nu voor 95 procent gevuld zijn. Dat is meer dan de gemiddelde niveaus in de afgelopen vijf jaar. Maar dat de zaken nu goed voor elkaar lijken, geholpen door de vooralsnog zachte winter, betekent volgens de kenners niet dat er voor volgend jaar geen risico bestaat.

Het IEA wijst erop dat de gasstromen uit Rusland de voorbije maanden grotendeels nog op peil waren. Over heel 2022 gaat het volgens het IEA om 60 bcm dat nog naar Europa stroomde. Dat niveau zal volgend jaar niet gehaald worden. Sterker, de kans is groot dat er helemaal geen gas meer stroomt vanuit Rusland naar Europa.

Daar komt volgens het IEA nog bij dat de lagere invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) door China in de eerste tien maanden van dit jaar ervoor heeft gezorgd dat er meer lng beschikbaar was voor Europa. Ook dit effect speelt volgend jaar mogelijk minder. Ook omdat het aanbod lng de grotere vraag niet kan bijhouden.

"Met het recente zachte weer en de lagere gasprijzen bestaat het gevaar dat zelfgenoegzaamheid in het gesprek over de Europese gasvoorziening sluipt. Maar we zijn er nog lang niet", aldus Fatih Birol, directeur van het IEA. Hij voorziet nog zeker twee winters met grote uitdagingen.

Delen

Terug naar boven