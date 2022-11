Werkloosheid eurozone daalt licht tot laagste niveau ooit

donderdag 3 november 2022 , 11:00

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in september licht afgenomen tot 6,6 procent ten opzichte van augustus. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt staat de werkloosheid daarmee op het laagste niveau ooit gemeten in het valutablok. Eerder meldde het Europese statistiekbureau Eurostat voor augustus ook al een werkloosheidsniveau van 6,6 procent, maar dat cijfer is opwaarts bijgesteld naar 6,7 procent.

In september vorig jaar was nog sprake van een werkloosheid in het eurogebied van 7,3 procent. Door het sterke economische herstel uit de coronacrisis is de vraag naar personeel nog altijd groot en veel sectoren kampen met tekorten aan werknemers. Voor de gehele Europese Unie werd door Eurostat een werkloosheid van 6 procent gemeten. Dat was ongewijzigd ten opzichte van augustus en minder dan de 6,7 procent in september 2021.

Binnen de eurolanden zijn er desondanks nog wel altijd krap 11 miljoen werklozen en bijna 13 miljoen in de EU. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar nam in september wel toe tot 14,6 procent in zowel de eurozone als de EU. Ook zijn er nog altijd meer vrouwen (7,1 procent) werkloos dan mannen (6,2 procent) in het eurogebied. In Spanje en Griekenland is de werkloosheid het hoogst. Nederland behoort tot de landen met de laagste werkloosheid.

