EU-bureau: Russische desinformatie wakkert antisemitisme aan

donderdag 3 november 2022 , 10:32

BRUSSEL/WENEN (ANP) - Sinds de Russische invasie van Oekraïne eind februari zijn haatzaaiende berichten over Joden op het internet opgelaaid. Dat meldt het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA). Ook tijdens de Covid-19-pandemie nam antisemitisme online toe.

Nepnieuws en desinformatie voeden antisemitisme, waarschuwt het EU-agentschap dat in Wenen is gevestigd. Bijvoorbeeld doordat Rusland zijn agressie tegen Oekraïne rechtvaardigt door termen als nazi en genocide te misbruiken om de regering in Oekraïne te beschrijven. Volgens FRA worden de Joodse gemeenschappen in heel Europa "diep getroffen" door onlinehaat en desinformatie rond de invasie.

Het agentschap waarschuwde in juni al voor het risico van opruiende verhalen over Joden die de Russen de wereld in slingeren. Zo zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in mei dat de Oekraïense "president Volodimir Zelenski graag benadrukt dat hij Joods is", maar "dat neemt niet weg dat er heel wat nazi-elementen in Oekraïne terug te vinden zijn." Rusland zei eerder dat een van de doelen van de "speciale militaire operatie" in Oekraïne is om het buurland te "denazificeren".

Volgens het EU-bureau is de registratie van antisemitische incidenten in de EU gebrekkig. Zo houden Portugal en Hongarije daar helemaal geen gegevens over bij. Eind volgend jaar publiceert FRA zijn derde rapport over antisemitisme in de EU plus Albanië, Noord-Macedonië en Servië.

