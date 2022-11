Brussel hoopt dat Meloni met bezoek Italiaanse EU-koers verzekert

donderdag 3 november 2022 , 3:30

Bron: Photo by DAVID ILIFF

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni is in Brussel om de drie topfunctionarissen van de Europese Unie te ontmoeten. Het is haar eerste buitenlandse reis als regeringsleider.

Brussel is benieuwd naar de koers die Meloni wil gaan varen, maar ook bezorgd over haar Europese ambities. Blijft Italië, een van de zes oprichtende landen in 1951 van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de EU, een pro-Europese kernpartner, is de vraag. Of zal Italië van het pad afdwalen?

De 45-jarige Meloni won eind september de parlementsverkiezingen met haar uiterst rechtse, nationalistische partij Broeders van Italië. In het verleden heeft ze zich vaak kritisch uitgelaten over de EU en haar instellingen. In haar regeringsverklaring kondigde ze aan dat Italië een assertievere rol gaat spelen binnen het landenblok.

De EU-leiders hopen van Meloni de verzekering te krijgen dat de nieuwe Italiaanse regering zich zal houden aan de Europese afspraken over het klimaat, investeringen, hervormingen en de rechtsstaat. Ze zou de bezem willen halen door bepaalde EU-wetgeving en het Italiaanse, goedgekeurde, coronaherstelplan willen aanpassen.

Het land krijgt 68,9 miljard euro aan subsidies en 122,6 miljard aan gunstige leningen uit het na de pandemie opgezette coronaherstelfonds. Een groot deel daarvan moet worden gebruikt voor investeringen in verduurzaming en digitalisering en om het land te hervormen. Maar er is geen rekening gehouden met de omhooggeschoten energieprijzen en inflatie als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Intussen blijft ook de Italiaanse schuld maar oplopen.

Tegelijk heeft Meloni wel gezegd dat Italië zich aan de huidige regels zal houden. Ook heeft ze, ondanks banden met Rusland van haar partij, herhaaldelijk steun voor Oekraïne uitgesproken.

Meloni begint haar Brusselse ronde bij de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, om 16.00 uur. Daarna volgen de voorzitters van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de raad van regeringsleiders Charles Michel.

Delen

Terug naar boven