VS en Nederland bespreken exportstop ASML naar China

woensdag 2 november 2022 , 22:43

WASHINGTON (ANP) - Nederland en de Verenigde Staten gaan naar verwachting deze maand in gesprek over een beperking op de levering van chipmachines door ASML aan China. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden.

Daarmee zouden de VS de druk op Nederland verder willen opvoeren om de export naar China vanuit ASML stop te zetten, al verwachten de bronnen niet dat er een overeenkomst zal worden bereikt. Zo heeft Nederland al eerder zijn zorgen geuit over strenge Amerikaanse exportverboden tegen China, vooral op het gebied van chiptechnologie. ASML is op dit gebied een belangrijke speler.

Momenteel mag ASML zijn meest geavanceerde EUV-machines al niet aan China verkopen. Die worden voor het Veldhovense bedrijf steeds belangrijker. Zo kreeg ASML in het derde kwartaal voor 8,9 miljard euro aan bestellingen binnen. Daarvan bestond 3,8 miljard euro uit orders voor EUV-apparaten.

De verkoop van andere producten mag wel gewoon doorgaan, waarmee de leveringen van ASML minder worden beperkt dan die van Amerikaanse concurrenten.

Volgens een van de ingewijden zou het gesprek deel uitmaken van een lopend bilateraal overleg, waarin ook gesproken wordt over andere onderwerpen aangaande de technologische samenwerkingen tussen de VS en Nederland. Eerder meldden bronnen al aan Bloomberg dat Amerika in gesprek zou zijn met de Europese Unie om gezamenlijk op te trekken op het gebied van sancties tegen China.

Delen

Terug naar boven