Bedrijvigheid industrie eurozone zakt terug naar niveau van 2020

woensdag 2 november 2022 , 11:29

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid van de industriesector in de eurozone is vorige maand nog verder teruggelopen dan gedacht. De productieactiviteit van het eurogebied zakte in oktober zelfs tot het laagste niveau sinds de eerste coronalockdowns in 2020. Dat komt naar voren uit definitieve cijfers van onderzoeksbureau S&P Global. Daarmee lijkt een recessie in Europa aanstaande.

Alle grote economieën van het valutablok, behalve Ierland, zagen de krimp in oktober dieper worden, meldde S&P Global op basis van de inkoopmanagersindexen die woensdag werden gepubliceerd. Spanje werd het zwaarst getroffen, op de voet gevolgd door Duitsland, de grootste economie van het eurogebied.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone, die de mate van bedrijvigheid in de sector weergeeft, daalde in oktober tot 46,4. Eerder werd een afname tot 46,6 gemeld, van 48,4 in september. Alles onder de 50 duidt op krimp, alles daarboven op groei. Eerder deze week toonden gelijksoortige gegevens uit Azië ook al aan dat de fabrieksactiviteit in die regio afneemt, waarmee de wereldeconomie verder lijkt af te koelen.

"De gegevens geven nu duidelijk aan dat de productiekant van de economie zich in een recessie bevindt", zei S&P Global-econoom Joe Hayes in een toelichting. "Factoren die de neergang waarschijnlijk zullen verergeren, zijn onder meer de inflatie, die hardnekkig hoog blijft ondanks de aanhoudende signalen dat de druk in de toeleveringsketen afneemt", aldus Hayes.

Delen

Terug naar boven