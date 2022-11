EU heeft nieuwe migratiedeal met Egypte gesloten

dinsdag 1 november 2022 , 13:31

DEN HAAG (PDC) - De Europese Unie heeft tijdens een bezoek aan Caïro op 30 oktober een migratiedeal gesloten met Egypte. De deal bestaat uit een pakket ter waarde van €80 miljoen euro dat bedoelt is om illegale migratie te verhinderen.

Het geld is bedoeld voor de versterking van de Egyptische kustwacht. Er wordt met name geïnvesteerd in materieel. Van het pakket worden er vier nieuwe schepen aangeschaft en fondsen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van camera's en satellietsystemen om langs de woestijngrens te kunnen monitoren.

In het document dat de Europese Commissie naar buiten heeft gebracht, staat dat in de deal ook specifiek de aanpak van het terugdringen van illegale migratie staat genoemd. De focus ligt niet alleen op grensbeveiliging, maar ook op de waarborging van de rechten en de bescherming van de migranten.

Sinds 2016 is de illegale migratie van Egypte naar Europa afgenomen. Sinds 2021 is er echter weer een groei te zien aan de grens met Libië en in de deal komt naar voren dat de EU verwacht dat deze trend in de komende jaren zal doorzetten vanwege regionale spanningen, klimaatverandering en economisch instabiliteit.

