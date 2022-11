Musk verzekert Brussel dat Twitter zich aan EU-gedragswet houdt

maandag 31 oktober 2022 , 15:00

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, heeft de Europese Commissie verzekerd dat het sociale platform zich aan de Europese regels over het tegengaan van haatzaaien, racisme, nepnieuws en andere illegale content zal houden. Dat hebben EU-bronnen aan persbureau Reuters verklaard.

Musk heeft hier volgens de ingewijden vorige week een onderhoud met Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) over gehad. Bedrijven die de EU-wetgeving over illegale content, de zogeheten Verordening digitale diensten (DSA), overtreden kunnen vanaf 1 januari 2024 zware boetes krijgen van het dagelijks EU-bestuur. Het gaat om grote internetbedrijven als Facebook, Twitter en TikTok.

Musk had het beklinken van de overname van Twitter vorige week gevierd met de tweet dat "de vogel vrijgelaten is". Volgens Breton moet Musk zich echter niet te veel illusies maken. "In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen", twitterde de Fransman als reactie.

