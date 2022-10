Europese Commissie keurt 185 miljoen Nederlandse brexitsteun goed

maandag 31 oktober 2022 , 13:45

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is akkoord met een Nederlands compensatieprogramma van totaal 185 miljoen euro voor bedrijven die extra kosten moeten maken door nieuwe douaneprocedures vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Door de brexit is het VK een zogeheten derde land geworden en zijn er nu tal van douaneverplichtingen bij in- en uitvoer.

Met toestemming van de Europese Commissie kunnen Nederlandse bedrijven in alle sectoren tussen 10.000- en 40.000 euro subsidie krijgen om de kosten te drukken van bijvoorbeeld het aanpassen van hun ICT-systemen aan de brexiteisen. Het subsidiebedrag voor ICT-aanpassingen voor terminals, havenbedrijven en energiehandelsbedrijven mag oplopen tot 500.000 euro.

Het geld kan ook worden gebruikt voor trainingen en het inschakelen van adviesbureaus. Het moet wel om bedrijven gaan die voor het eerst handel drijven met een niet-EU-land of die door de brexit de omvang en complexiteit van hun douaneverplichtingen hebben zien toenemen. De Britten hebben op 1 januari hun douaneregels aangescherpt. Er moet direct aangifte worden gedaan van de import van goederen.

