Eurocommissaris: al 17 miljard aan Russisch geld bevroren

zaterdag 29 oktober 2022 , 2:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/DPA) - Volgens Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) heeft de Europese Unie al meer dan 17 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren als onderdeel van de sancties tegen Rusland. "Tot nu toe zijn de tegoeden van 90 mensen bevroren, meer dan 17 miljard euro in 7 lidstaten, waaronder 2,2 miljard euro in Duitsland", vertelt de Belg zaterdag aan de kranten van de Funke-mediagroep.

Sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne, acht maanden geleden, heeft de EU acht sanctiepakketten ingevoerd. "We onderzoeken wat er nog meer kan worden gedaan", zegt Reynders. Vooral Oekraïense politici vragen dat de bevroren tegoeden worden gebruikt om het land na de oorlog weer op te bouwen. "Als het crimineel geld is dat de EU in beslag neemt, is het mogelijk om het naar een compensatiefonds voor Oekraïne te sturen. Het bedrag is echter lang niet genoeg om de wederopbouw te financieren."

Als onderdeel van de westerse sancties werd ook 300 miljard euro uit de deviezenreserves van de Russische centrale bank bevroren. "Volgens mij is het in ieder geval mogelijk om deze 300 miljard euro als garantie te behouden totdat Rusland vrijwillig deelneemt aan de wederopbouw van Oekraïne", aldus Reynders.

Donderdag zei de Russische president Vladimir Poetin dat de grootste economische onrust in Rusland door de zware westerse sancties vanwege de oorlog al voorbij is. Volgens Poetin is de "piek" van die economische onrust inmiddels over, zei hij tijdens een toespraak voor een denktank in Moskou. Ook zijn de westerse pogingen om de Russische economie "in elkaar te laten storten" mislukt, aldus de president. Hij gaf aan dat de economie zich nu heeft aangepast aan de "nieuwe economische realiteit".

