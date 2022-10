Europese staatssteunregels verder en langer versoepeld

vrijdag 28 oktober 2022 , 18:07

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De regels voor staatssteun aan bedrijven in de Europese Unie worden verder versoepeld. De mildere regels blijven bovendien nog een jaar langer van kracht. Dat is nodig nu de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis voortduren, zegt de Europese Commissie.

De Russische oorlog tegen Oekraïne en de daaropvolgende EU-sancties en Russische vergeldingsmaatregelen hebben sommige Europese bedrijven hard geraakt. Ondernemingen zijn klandizie of leveranciers verloren en kampen met onbetaalbare energierekeningen. De commissie rekte de staatssteunregels een maand na de Russische inval in Oekraïne al op en liet de teugels afgelopen zomer verder vieren. Maar dat blijkt volgens haar niet genoeg.

De limiet voor overheidssteun per bedrijf gaat omhoog naar 2 miljoen euro. Voor boeren en vissers is dat respectievelijk 250.000 en 300.000 euro. Overheden mogen voor energiebedrijven in de problemen voor meer dan 90 procent garant staan. Veel energiebedrijven hebben door de torenhoge prijzen van bijvoorbeeld gas moeite om de borg te betalen die leveranciers doorgaans bij een transactie vragen.

De regeringen van de EU-landen of lagere overheden krijgen ook meer ruimte om bedrijven te helpen met hun energierekening. Als ze die willen compenseren, mogen ze kijken naar hoeveel ze nu verbruiken maar ook naar hoeveel dat voorheen was. Mits het voor bedrijven wel voordelig blijft om energie te besparen.

De soepeler staatssteunregels golden tot eind dit jaar, maar blijven nu tot eind 2023 van kracht. Daarmee wil de commissie "lidstaten meer voorspelbaarheid geven en tijd om steunprogramma's in te voeren en bedrijven een stabiel wettelijk kader bieden", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager.

De gasprijzen zijn de afgelopen weken rap gedaald, maar liggen nog altijd veel hoger dan eerdere jaren. Bovendien kunnen ze de komende maanden zomaar weer fors stijgen, waarschuwen deskundigen. De commissie is inmiddels betrekkelijk gerust op de komende winter, maar maakt zich zorgen over de volgende.

