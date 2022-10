Meloni’s eerste reis als premier leidt naar Brussel

vrijdag 28 oktober 2022 , 15:52

Bron: Italian Government Presidency of the Council of Ministers

ROME/BRUSSEL (ANP/DPA) - Giorgia Meloni is van plan volgende week haar eerste buitenlandse reis als premier van Italië naar Brussel te maken. Zij ontmoet donderdag topfunctionarissen van de Europese Unie, onder wie Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en EU-president Charles Michel.

De 45-jarige Meloni won vorige maand de parlementsverkiezingen met haar uiterst rechtse partij Broeders van Italië. Kort daarvoor had Von der Leyen opmerkingen gemaakt die in Italië voor ophef zorgden. Op de vraag of ze zich zorgen maakte over de opmars van die partij, die voorheen warme banden had met de Russische leider Vladimir Poetin, antwoordde Von der Leyen dat de EU "instrumenten" had om met schendingen van EU-regels om te gaan, bijvoorbeeld als de rechtsstaat in het geding is.

Meloni is in het verleden vaak kritisch geweest over de EU en haar instellingen. In haar regeringsverklaring kondigde ze deze week aan dat Italië een assertievere rol gaat spelen binnen het landenblok.

De regering in Rome is van plan voorstellen te doen om Europese regels aan te passen, zoals die in het stabiliteits- en groeipact, dat onder meer limieten stelt aan de staatsschuld. Meloni heeft echter verzekerd dat Italië zich aan de huidige EU-regels zal houden. Ook heeft ze herhaaldelijk steun voor Oekraïne uitgesproken. De Europese Commissie zei eerder te hopen op een prettige samenwerking met de nieuwe machthebbers in Rome.

De bestemming die een nieuwe regeringsleider kiest voor zijn of haar eerste reis geldt als een aanwijzing voor wat hij of zij belangrijk vindt. Meloni heeft nog twee andere internationale reizen gepland. Ze gaat volgende maand naar de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh in Egypte en later in november reist ze naar Bali voor een G20-bijeenkomst.

