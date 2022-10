Hofvijver oktober 2022: ‘Waarom de Europese Raad niet kón besluiten’

maandag 31 oktober 2022 , 13:00

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Europa kampt met een grote energiecrisis, maar toch slaagden de Europese leiders er niet in een akkoord te sluiten tijdens de Europese top vorige week. Dr. Jan Werts, correspondent in Brussel, doet in de nieuwe editie van De Hofvijver verslag van deze Raad. Wat is er allemaal besloten?

Verder is er deze maand aandacht voor Italië: "nu de kruitdampen optrekken die de verkiezing en het aantreden van de regering onder leiding van Giorgia Meloni begeleid hebben, doemt een politieke constellatie op die flink verschilt van wat we de afgelopen decennia gewend waren," zo stelt Harald Hendrix in zijn analyse. Wat kunnen we verwachten van Meloni?

Ook Polen komt deze maand weer aan bod: hoe kijken de inwoners van het land aan tegen de sancties die de EU het land oplegt?

