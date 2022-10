Brussel waarschuwt Musk: Twitter moet de EU-regels volgen

vrijdag 28 oktober 2022 , 11:57

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Twitter moet zich ook onder het nieuwe bewind van miljardair Elon Musk aan de EU-regels houden, waarschuwt de Europese Commissie. Musk heeft aangekondigd onder andere de teugels op het sociale medium te laten vieren ten gunste van het vrije woord, maar de EU vraagt de laatste jaren juist strenger optreden.

Musk vierde na het beklinken van de overname van Twitter in een tweet dat "de vogel vrijgelaten is". Volgens Eurocommissaris Thierry Breton moet Musk zich echter niet te veel illusies maken. "In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen", twittert de Fransman.

Breton en Musk hakketakten al eerder over de plannen die de excentrieke Tesla-baas, de rijkste man ter wereld, met Twitter heeft. De Eurocommissaris wijst erop dat Musk na die discussie verzekerde dat hij het helemaal eens is met de Europese richtlijnen die internetgebruikers bijvoorbeeld moeten beschermen tegen haatberichten en schendingen van hun privacy.

Musk wil van Twitter een bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken, een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen. Hij heeft onder meer gezinspeeld op de terugkeer van de van Twitter verbannen Donald Trump.

