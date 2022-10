EU verwerpt sancties Iran, roept op tot respecteren protesten

donderdag 27 oktober 2022 , 13:45

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verwerpt de "puur politiek gemotiveerde" sancties die Iran heeft ingesteld tegen twaalf leden van het Europees Parlement, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell. In plaats van op wraak kan Iran zich volgens hem beter focussen op het respecteren van het recht van jongeren in het land om vredig te demonstreren.

De EU stelde vorige week sancties in tegen de zedenpolitie en drie andere diensten van Iran, tien politiecommandanten en een minister voor het neerslaan van de protesten van de laatste weken. Deze straf is gebaseerd "op duidelijke juridische gronden en bewijs van schending van de mensenrechten in Iran", aldus de woordvoerder, in tegenstelling tot het Iraanse antwoord daarop.

De Iraanse zedenpolitie wordt gestraft vanwege haar omstreden rol in het overlijden van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze werd vorige maand opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet zou hebben gedragen conform de kledingvoorschriften van het streng islamitische land. Daarna ontstond een protestbeweging waartegen de autoriteiten sindsdien hard optreden.

Woensdag schoten de Iraanse veiligheidsdiensten volgens de mensenrechtengroep Hengaw op betogers in Saqqez, de geboorteplaats van Amini. Ze waren daar met duizenden bijeengekomen om veertig dagen na haar dood het einde van de officiële rouwperiode te markeren. "We zijn bezorgd over de onderdrukking van en het hardhandig optreden tegen deze demonstranten, nu al veertig dagen achtereen", aldus de woordvoerder. "Daarbij zijn niet alleen gewonden maar ook doden gevallen."

