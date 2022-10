EU sluit overeenkomst met Noord-Macedonië over grensbeheer

donderdag 27 oktober 2022 , 11:45

DEN HAAG (PDC) - De Europese Unie heeft een overeenkomst gesloten met Noord-Macedonië over samenwerking bij het grensbeheer met het EU-agentschap Frontex. Zodra de overeenkomst in werking treedt kan personeel van de Europese grens- en kustwacht worden ingezet in Noord-Macedonië. De steeds nauwere samenwerking met Noord-Macedonië is onderdeel van het traject van toetreding tot de EU van de Balkanstaat.

De versterkte samenwerking tussen landen in de Westelijke Balkan en Frontex moet bijdragen aan de aanpak van illegale migratie en de verdere verbetering van de veiligheid aan de buitengrenzen van de EU. 'Brussel' zal zowel financiële als operationele steun verlenen. Eerder werden al vergelijkbare overeenkomsten gesloten met kandidaat-lidstaten Albanië, Montenegro en Servië.

Eurocommissaris Johansson voor Binnenlandse Zaken reageerde verheugd op de overeenkomst. Frontex zal "hand in hand werken met de grenswachten van Noord-Macedonië om grensoverschrijdende criminaliteit, met name mensensmokkel en -handel te voorkomen". Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moeten de overeenkomst nog goedkeuren.

