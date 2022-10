Duitse regering akkoord met Chinese investering in haven Hamburg

woensdag 26 oktober 2022 , 10:32

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering heeft een compromis bereikt in het geschil over een Chinese investering in een containerterminal in de haven van Hamburg. Dat melden bronnen dicht bij de overheid in Berlijn. Het Chinese staatsbedrijf Cosco deed vorig jaar een bod om een belang van 35 procent in de terminal te nemen.

Volgens de deal zal het belang van Cosco worden beperkt tot 24,9 procent. De investering wordt daarmee teruggebracht tot een pure financiële deelname en het Chinese bedrijf zou geen vetorechten krijgen bij strategische beslissingen over de bedrijfsvoering of het personeelsbeleid van het Hamburgse havenlogistiekbedrijf HHLA. Bondskanselier Olaf Scholz, die begin november naar China afreist, benadrukte daarbij dat de haven niet wordt verkocht.

Meerdere ministeries hadden hun bezorgdheid geuit over de geplande investering omdat het om vitale infrastructuur in Duitsland gaat. Ook zou de Europese Commissie de Duitse regering naar verluidt afgelopen voorjaar al hebben gewaarschuwd om geen goedkeuring te verlenen aan de investering van het Chinese scheepvaartconcern in de haven van Hamburg.

Brussel vreesde onder meer dat gevoelige informatie over het havenbedrijf in Chinese handen zou kunnen komen. Ook werd gevreesd dat China een te grote invloed krijgt in Europa. De EU wil China juist meer als een concurrent gaan beschouwen en minder economisch afhankelijk worden van het Aziatische land.

Het Chinese Cosco exploiteert de op drie na grootste containerrederij ter wereld. De schepen van het concern doen al meer dan veertig jaar de Tollerort-terminal in Hamburg aan. In ruil voor het belang had Cosco van de terminal het belangrijkste Europese overslagpunt van zijn schepen met ladingen uit China willen maken.

