Europees Milieuagentschap: uitstoot stijgt, klimaatdoelstellingen in gevaar

KOPENHAGEN (ANP/AFP/DPA) - De uitstoot van CO2 in de Europese Unie is in 2021 met 5 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, toen de uitstoot mede door de pandemie lager dan gebruikelijk was. Niettemin was de CO2-uitstoot in 2021 nog altijd 6 procent onder het niveau van 2019. Toch dient de EU de inspanningen op te voeren als ze haar doelstellingen wil halen, waarschuwt het Europees Milieuagentschap (EEA).

De EU-doelstelling van een reductie van 55 procent van de netto-emissies tegen 2030 "zal naar verwachting niet worden bereikt volgens de huidige prognoses", zei Melanie Sporer van het EEA bij de presentatie van de cijfers. "We zullen onze inspanningen om de uitstoot te verminderen tot 2030 elk jaar moeten verdubbelen", zei ze. Die inspanningen moeten tussen nu en 2030 leiden tot een gemiddelde reductie van 134 miljoen ton CO2 per jaar.

De EEA constateert dat de grootste winst kan worden geboekt op het gebied van energievoorziening, de sector met de hoogste CO2-emissies in de EU.

