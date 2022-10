EU-landen akkoord over verduurzamen gebouwen, maar wel wat later

dinsdag 25 oktober 2022 , 21:18

LUXEMBURG (ANP) - Nieuwe gebouwen in de Europese Unie moeten vanaf 2030 helemaal geen CO2 meer uitstoten, vinden de EU-landen. Nog eens twintig jaar later zou dat ook voor al bestaande gebouwen moeten gelden. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar met de huidige hoge energierekeningen ook voor het huishoudboekje, denken de lidstaten.

De EU-landen moeten het nog eens worden met het Europees Parlement voor de nieuwe regels van kracht kunnen worden. De lidstaten mikken wel lager dan de Europese Commissie had voorgesteld, tekent energiecommissaris Kadri Simson aan. Ook mogen EU-landen hun eigen route en tempo bepalen. Voorstanders van hogere doelstellingen, zoals Duitsland en Frankrijk, hopen dat het doorgaans ambitieuzere parlement de lat nog wat hoger weet te krijgen.

Het kabinet is blij dat de EU-landen aansturen op "meer flexibiliteit" dan het plan van de commissie toeliet, zegt energieminister Rob Jetten. Daar heeft Nederland volgens hem steeds voor gepleit, zodat mensen voor het verduurzamen van hun huis een handig moment kunnen kiezen. "Bijvoorbeeld als je een huis koopt of sowieso al aan de slag zou gaan met verduurzamen."

Delen

Terug naar boven