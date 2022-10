EU heft sancties tegen premier Burundi en twee anderen op

dinsdag 25 oktober 2022 , 16:15

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heft de sancties tegen de Burundese premier Gervais Ndirakobuca, een oud-generaal en een hoge politiefunctionaris op, heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell bekendgemaakt. De drie waren in 2015 gestraft voor hun betrokkenheid bij het gewelddadig neerslaan van het protest van de oppositie tegen de volgens haar illegale kandidatuur van president Pierre Nkurunziza voor een derde termijn.

Volgens Borrell is de EU de afgelopen twee jaar intensief betrokken geweest bij de aanpak van mensenrechten, goed bestuur en de rechtsstaat in het straatarme Centraal-Afrikaanse land. Maar er zijn nog steeds ernstige zorgen over "grote uitdagingen" die maar niet opgelost worden. Borrell dringt onder meer aan op de vrijlating van politieke gevangenen en het mogelijk maken van de terugkeer van bewoners die massaal het land ontvluchtten in 2015.

Het opheffen van de Europese sancties betekent onder meer dat de reisbeperkingen van het drietal worden geschrapt. Andere lopende strafmaatregelen tegen het vroegere regime blijven nog zeker een jaar geldig.

