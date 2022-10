Brussel keurt 22 miljoen steun vergroening Nederlandse vervoerssector goed

maandag 24 oktober 2022 , 13:45

BRUSSEL (ANP) - Nederland heeft toestemming van de Europese Commissie om 22,5 miljoen euro te steken in het vergroenen van vrachtvervoer. Het geld is bedoeld om transporteurs te stimuleren hun goederen via de binnenwateren en het spoor te vervoeren in plaats van over de weg.

Verladers en vervoerders kunnen tot eind januari 2026 subsidies krijgen van de Nederlandse overheid als ze vracht over water of via rails vervoeren in plaats van over de weg. Volgens het dagelijks EU-bestuur is het steunprogramma "nodig en proportioneel" om het vrachtvervoer minder vervuilend te maken en draagt het bij aan het verminderen van verkeersopstoppingen.

Ook ziet de commissie geen gevaar voor concurrentieverstoring in de transportsector en daarom acht ze de maatregel verenigbaar met de Europese staatssteunregels.

