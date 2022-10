Duits bedrijfsleven wil prominente rol bij wederopbouw Oekraïne

maandag 24 oktober 2022 , 12:45

BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse bedrijfsleven wil een prominente rol spelen bij de wederopbouw van Oekraïne. Die oproep werd gedaan in aanloop naar een forum in Berlijn waar gesproken wordt over de wederopbouw. Dat forum in Berlijn wordt bijgewoond door bondskanselier Olaf Scholz en de Oekraïense premier Denis Sjmihal.

In eerste instantie moet een efficiënte organisatie worden opgezet om noodsteun toe te wijzen, onder meer voor vernielde infrastructuur, zei de vicevoorzitter van een vereniging die zich inzet voor de belangen van Duitse bedrijven in Oost-Europa. Door de oorlog zijn bijvoorbeeld veel bruggen, wegen, gebouwen en energiecentrales in Oekraïne verwoest. In een later stadium moet worden gewerkt aan een bredere wederopbouw van de Oekraïense economie, aldus Hans-Ulrich Engel van de Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft. Volgens hem moet niet worden gewacht met wederopbouw tot de oorlog voorbij is.

Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen schreven zondag in een opiniestuk in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de wederopbouw van Oekraïne een strategie vereist die van hetzelfde niveau is als het 'Marshallplan' voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. Europa vindt voor zichzelf een speciale rol weggelegd bij de ondersteuning van Oekraïne, omdat het land kandidaat is voor het EU-lidmaatschap. "De weg van de wederopbouw is voor Oekraïne daarom ook een weg naar de Europese Unie", aldus Von der Leyen en Scholz.

