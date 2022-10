Europarlementariër FVD alleen verder na ruzie over Oekraïne

maandag 24 oktober 2022 , 12:54

BRUSSEL (ANP) - FVD'er Marcel de Graaff is uit de fractie gestapt die hij met geestverwanten uit andere EU-landen in het Europees Parlement vormde. Die vaart volgens hem een te "oorlogszuchtige" en anti-Russische koers.

De uiterst rechtse Identiteit & Democratie-fractie telt naast Forum voor Democratie ook bijvoorbeeld het Belgische Vlaams Belang, het Rassemblement National van de Franse Marine Le Pen en de Lega van de Italiaan Matteo Salvini. Zij stonden de afgelopen jaren op goede voet met het Kremlin, maar sinds de Russische inval in Oekraïne nemen de meesten voorzichtig afstand. De fractie schorste De Graaff, die zich te russofiel zou opstellen, vorige week voor drie maanden.

Dat deed voor de FVD'er, de enige van zijn partij in het Europees Parlement, de deur dicht. "Er is in de groep geen ruimte meer voor een afwijkende mening. De leden worden nu gedwongen het standpunt te volgen van de partijen die in hun eigen land regeren. Zij hebben hun principes opgeofferd voor de macht en ik ben daar niet toe bereid", zegt hij.

De Graaff wijst vooral naar de Lega en het Rassemblement National, die de dienst uitmaken in de fractie. De eerste is het afgelopen weekend toegetreden tot de nieuwe Italiaanse regering en kiest de laatste tijd meer partij voor Oekraïne. De partij van Le Pen slaat ook een minder Russischgezinde toon aan sinds de verkiezingscampagne van afgelopen voorjaar. Door deze "partijen die ervoor kiezen bij de elite te horen ten koste van de burgers" laat De Graaff zich "niet de mond snoeren".

Hij "wil het Rusland-Oekraïne conflict de-escaleren" en juist gaan praten met Moskou. De Graaff wil meteen stoppen met de sancties tegen Rusland en de wapenleveringen en financiële steun aan Oekraïne. De FVD'er neemt "afstand van de extreme oorlogszuchtige positie" van zijn fractiegenoten in het Europees Parlement en gaat nieuwe geestverwanten zoeken.

De Graaff staat binnen de ID-fractie zeker niet alleen, zegt hij. Maar medestanders "uiten zich niet expliciet vanwege de angst dat de dominante partijen in de groep hen ook sanctioneren".

De 60-jarige Europarlementariër zit al tien jaar in het Europees Parlement, maar vertegenwoordigde lange tijd de PVV. Begin dit jaar stapte hij over naar FVD omdat de PVV de coronavaccinaties niet afwijst.

