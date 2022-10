Scholz en Von der Leyen: wederopbouw Oekraïne is een weg naar EU

zondag 23 oktober 2022 , 23:52

Bron: European Commission

KIEV (ANP/DPA) - De wederopbouw van Oekraïne na de oorlog wordt volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een missie die een hele generatie in beslag zal nemen. In een opiniestuk in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung stellen zij dat de wederopbouw een strategie vereist die van hetzelfde niveau is als het "Marshallplan" voor Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Voor Europa is bovendien een speciale rol weggelegd bij de ondersteuning van Oekraïne, schrijven de twee, omdat het land kandidaat is voor het EU-lidmaatschap. "De weg van de wederopbouw is voor Oekraïne daarom ook een weg naar de Europese Unie."

Het stuk van Scholz en Von der Leyen verscheen zondagavond online en komt een dag voordat in Berlijn een overleg tussen het Duitse en Oekraïense zakenleven begint over de toekomstige wederopbouw van Oekraïne.

