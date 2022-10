Von der Leyen belooft Oekraïne in 2023 18 miljard EU-steun

vrijdag 21 oktober 2022 , 16:44

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne zal volgend jaar elke maand ongeveer 1,5 miljard euro van de Europese Unie krijgen om de lopende kosten van het land te kunnen betalen. "Daar kan Oekraïne op rekenen", beloofde Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen na afloop van de EU-top in Brussel.

"Het is van cruciaal belang voor Oekraïne om een stabiel inkomen te hebben. Ze hebben 3 tot 4 miljard per maand nodig voor essentiële betalingen om het land te kunnen blijven besturen", zei Von der Leyen. Daarvan komt een deel van "onze Amerikaanse vrienden", een deel van de EU en een deel van andere bronnen.

De EU-ministers van Financiën moeten de details van de nieuwe steun gaan uitwerken. De EU heeft voor dit jaar al 9 miljard euro beloofd, maar daarvan hebben de lidstaten pas 6 miljard goedgekeurd. En nog minder is daadwerkelijk aan de regering in Kiev uitbetaald. De lidstaten zitten niet op één lijn als het gaat om de vorm van de steun: als gunstige lening of als subsidie.

Premier Mark Rutte benadrukte dat zeker met het oog op de naderende winter financiële steun aan Oekraïne nodig is. "Daarnaast moeten we maximale druk blijven zetten op Rusland om de agressie te stoppen." Hij noemde de recente Russische raketaanvallen op Oekraïense steden een "verschrikkelijk triest voorbeeld" van de onverminderde Russische aanvalsdrift. "Die hebben enkel tot doel om onschuldige burgers te treffen en de infrastructuur te vernietigen die essentieel is voor de water-, stroom- en warmtevoorziening."

Rutte noemde het "van groot belang" dat er onderzoek wordt gedaan naar schendingen van mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht. "We moeten bewijs verzamelen voor toekomstige rechtszaken. Daarom stuurt Nederland nog dit jaar een tweede forensische missie onder de vlag van het ICC, het internationaal strafhof. Want mogelijke oorlogsmisdaden mogen absoluut niet onbestraft blijven."

