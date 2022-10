EU slaat geleidelijk hardere toon aan tegen China

vrijdag 21 oktober 2022 , 14:45

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders slaan samen een steeds steviger toon aan tegen China. Het optreden van Rusland heeft immers duidelijk gemaakt dat Europa niet onbekommerd kan samenwerken met een autoritaire grootmacht, spraken ze onderling uit op de EU-top in Brussel. Zwaargewicht Duitsland, economisch nauw verstrengeld met China, volgt schoorvoetend.

Meerdere EU-landen leerden de afgelopen jaren door schade en schande dat China niet alleen maar een aantrekkelijke handelspartner is. De Aziatische grootmacht laat zich economisch en politiek gelden. Zo kreeg Litouwen het te verduren toen het EU-lidstaatje tegen de zin van Beijing de banden met Taiwan aanhaalde. Ook koopt China zich tot groeiende zorg van bijvoorbeeld inlichtingendiensten in Europese havens en andere belangrijke infrastructuur in. Vanwege de gevoeligheid van het topoverleg moesten de leiders hun telefoons inleveren.

Ook Nederland zegt al enige tijd China niet meer "naïef" tegemoet te willen treden. De EU noemt China nu nog zowel een strategische partner, als een economische concurrent én een systeemrivaal. De nadruk zou misschien van de eerste naar de laatste twee rollen moeten verschuiven, klinkt het steeds luider.

Maar dat doet vooral in Duitsland pijn. Bondskanselier Olaf Scholz wil juist volgende maand op handelsmissie naar China. De oud-burgemeester van Hamburg zou zich ook hard maken voor een Chinees belang in de Hamburgse haven.

Dat komt hem op stevige kritiek te staan. Sommige EU-landen memoreren hoe Duitsland zich eerder al uitleverde aan gasleverancier Rusland en hoe moeilijk het Berlijn valt om daarvan los te komen.

