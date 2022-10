Draghi pleit op zijn laatste EU-top voor opnieuw samen lenen

donderdag 20 oktober 2022 , 23:00

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse premier Mario Draghi heeft op zijn naar verwachting laatste EU-top als regeringsleider krachtig gepleit voor de oprichting van een nieuw gezamenlijk EU-fonds om de energiecrisis te bestrijden. Hij riep de EU-leiders op weer samen schulden aan te gaan zoals tijdens de coronapandemie gebeurde om burgers en bedrijven te steunen. EU-landen die financieel niet krachtig genoeg zijn kunnen voor gunstige leningen bij het fonds aankloppen.

Als voorbeeld zou het SURE-programma moeten dienen dat tijdens de pandemie in het leven werd geroepen. Er werden voor dat tijdelijke kredietprogramma met veel succes euro-obligaties van in totaal 100 miljard euro uitgegeven. Lidstaten met hoge schulden die alleen heel duur op de financiële markten terechtkunnen, konden op gunstige voorwaarden geld lenen voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en werktijdverkortingen in verband met corona.

Italië behoort tot de EU-landen met de hoogste schulden. Naar verluidt steunen Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland het idee. Nederland heeft eerder al laten weten weinig te zien in het plan. Premier Mark Rutte benadrukte in Brussel dat beter eerst nog beschikbare potjes worden aangesproken.

Het naderende vertrek van Draghi baart 'Brussel' zorgen over de toekomstige koers van Italië omdat de nieuwe regering gevormd zal worden door drie rechtse, niet al te pro-Europese partijen. Draghi probeerde zijn bijna ex-collega's gerust te stellen. De ook voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank zei bij aankomst in Brussel dat het lidmaatschap van de NAVO en de EU de "hoekstenen" zijn van de Italiaanse buitenlandpolitiek. "Deze principes zijn zelfs belangrijker nu we door crises gaan, van de oorlog in Oekraïne tot de energiecrisis."

