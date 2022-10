Plastic verpakkingsafval in EU in tien jaar 23 procent toegenomen

donderdag 20 oktober 2022 , 17:37

Bron: © PDC

LUXEMBURG (ANP) - Inwoners van de Europese Unie produceerden in 2020 gemiddeld 34,6 kilo plastic verpakkingsafval, 23 procent meer dan tien jaar geleden. Dat komt naar voren in cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

Het gaat om plastic afkomstig van verpakkingen en verpakkingsmateriaal. Een overgroot deel is voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld de verpakkingen van voedingsmiddelen.

Europese lidstaten recycleden in het afgelopen decennium ook steeds meer verpakkingsmateriaal: van gemiddeld 9,8 kilo per inwoner in 2010 naar 13 kilo tien jaar later. Onder de streep bleef daardoor nog steeds 21,5 kilo afval per Europeaan over in 2020.

Volgens Eurostat is Nederland het land van de Europese Unie dat het meeste plastic verpakkingsafval recyclede: zo'n 57 procent van het afval in 2019. De Nederlandse hoeveelheden voor 2020 heeft het statistiekbureau niet. Litouwen, Spanje en Slovenië staan ook bovenaan de lijst. Malta, Frankrijk en Denemarken recyclen minder dan 10 procent van hun plastic verpakkingsafval.

Delen

Terug naar boven