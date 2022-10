Voorzitter EU-parlement: leiders ondemocratisch bij energieaanpak

donderdag 20 oktober 2022 , 16:54

BRUSSEL (ANP) - De maatregelen die de Europese Unie wil nemen om de energierekeningen voor huishoudens en bedrijven te drukken, moeten niet buiten het Europees Parlement (EP) om gaan. Dat heeft parlementsvoorzitter Roberta Metsola de 27 EU-leiders en de Europese Commissie te verstaan gegeven op de top in Brussel waar ze de aanpak van de energiekosten en -leveringen bespreken.

De beoogde maatregelen moeten snel effect krijgen en daarom heeft het dagelijks EU-bestuur een reeks wetgevende voorstellen gedaan waarvoor goedkeuring van het parlement niet nodig is. De commissie gebruikt daarvoor een artikel in het EU-verdrag dat kan worden aangeroepen voor uitzonderlijke, tijdelijke maatregelen.

"Wij dienen dezelfde mensen. Leden van het Europees Parlement brengen de boodschap bij de inwoners van hun thuisland", betoogde Metsola. "Zij kunnen de burgers uitleggen wat we doen en waarom maatregelen nodig zijn. Wij horen de zorgen van families en bedrijven. Snelle en dringende oplossingen betekenen niet dat we de gewone wetgevingsprocedures omzeilen."

Volgens het parlement heeft het tijdens de coronacrisis al laten zien dat het snel kan besluiten en is het buitenspel zetten ervan ondemocratisch en onnodig. "Het parlement voegt democratisch bestaansrecht toe aan voorstellen die we goedkeuren. En dat is waarom we volledige parlementaire betrokkenheid zouden moeten hebben als er nieuwe plannen op tafel liggen", aldus Metsola.

