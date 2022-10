COP27: Oproep EU-parlement voor snel behalen klimaatdoelen wereldwijd

donderdag 20 oktober 2022 , 16:19

BRUSSEL (ANP) - Alle landen wereldwijd moeten hun klimaatdoelstellingen aanscherpen en versnellen. Die oproep doet het Europees Parlement donderdag in aanloop naar de VN-klimaattop COP27. Volgens het parlement is de omvorming van het energiesysteem door de Russische oorlog tegen Oekraïne "des te urgenter".

Europarlementariërs wijzen in de aangenomen resolutie naar het rapport van het VN-milieubureau dat in oktober vorig jaar uitkwam. Daarin kwam naar voren dat de wereld met "zelfs de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen" op weg is naar een temperatuurstijging van 2,7 graden aan het einde van deze eeuw. Volgens het VN-klimaatpanel IPCC stevent de wereld zonder aanscherping van de huidige plannen af naar een opwarming van 3,2 graden.

De Europese Unie en G20-landen zouden al bestaande klimaatdoelen moeten versnellen tot aan 2030, aldus het parlement. Met het zogeheten Fit for 55-pakket gaat de EU de doelstellingen zelfs overtreffen, denken de parlementariërs, maar alle lidstaten van de unie moeten beter hun best doen. Ze roepen landen op om "leiderschap te tonen" bij de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Rijke landen zijn bovendien genoodzaakt om bij te dragen aan de 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering voor armere landen die geraakt worden door de gevolgen van klimaatverandering, vinden de Europarlementariërs. Die afspraken zijn er al langer. Het bedrag is echter nog geen een keer gehaald. In 2020 haalden landen 83,3 miljard dollar op, volgens cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens de parlementariërs draagt de EU het meeste geld bij aan klimaatfinanciering.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) leidt de delegatie van het Europees Parlement tijdens de klimaattop in november. "Met hogere EU-klimaatdoelen kunnen we andere landen over de streep trekken", zegt Eickhout. Hij vindt dat de financiële ondersteuning van landen met klimaatschade centraal moet staan. "De huidige overstromingen in Pakistan maken dit pijnlijk duidelijk. Het land heeft nauwelijks bijgedragen aan klimaatvervuiling, maar betaalt wel de prijs voor de schade die andere vervuilers hebben veroorzaakt."

