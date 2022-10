Spaans-Franse deal over onderzeese route voor groene energie

donderdag 20 oktober 2022 , 15:02

Bron: by CEphoto, Uwe Aranas

BRUSSEL (ANP) - Spanje, Frankrijk en Portugal hebben een akkoord gesloten over de aanleg van een nieuwe onderzeese leiding voor het transport van groene energie zoals waterstof. De "groene corridor" zal worden aangelegd tussen Barcelona en Marseille, maakte de Spaanse premier Pedro Sanchez bekend bij aankomst in Brussel voor topoverleg van de 27 EU-leiders over maatregelen om de gasprijzen in Europa omlaag te krijgen.

De Franse president Emmanuel Macron bevestigde de deal kort daarop en zei dat hij in december naar Spanje reist om het nieuwe project te finaliseren. "Wij drie landen zullen de komende weken intensief werken aan de uitwerking van het project."

Frankrijk hield al enige tijd plannen voor de zogeheten MidCat-pijpleiding tegen die het Iberisch schiereiland zou verbinden met Frankrijk en andere landen in Europa via de Pyreneeën. Daar had ook Duitsland wel oren naar maar Macron had zijn twijfels over dat project.

