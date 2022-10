Macron gaat zich inspannen om onmin met Duitsland te verhelpen

donderdag 20 oktober 2022 , 14:24

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron gaat zich inzetten om de wat getroebleerde verstandhouding met Duitsland te verbeteren. "Het is altijd mijn wens geweest om de Europese eenheid te bewaren en ook de vriendschap en het bondgenootschap tussen Frankrijk en Duitsland", zei hij voor aanvang van de EU-top in Brussel.

Er zijn groeiende twijfels of de samenwerking tussen Berlijn en Parijs, cruciaal voor de EU, nog wel gesmeerd loopt. De twee zwaargewichten nemen doorgaans het voortouw en smeden de Europese compromissen. Maar de Duitse en Franse regering verschillen al maanden van mening over de aanpak van de energiecrisis. Afgelopen week zegden de Duitsers een belangrijke bilaterale top met de Fransen af.

"We kunnen niet op routine werken in een uitzonderlijke situatie", zei Macron. "Maar we werken samen. Ik denk dat we Duitsland en Frankrijk nodig hebben om de Europese soevereiniteit te versterken."

