Macron en Scholz willen Europese eenheid niet in gevaar brengen

donderdag 20 oktober 2022

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hebben bij de Europese top in Brussel gezamenlijk de wil uitgesproken om de energieprijzen te verlagen en de Europese eenheid te bewaren. Dat heeft een woordvoerder van de Franse president verklaard.

"Ze zijn ook overeengekomen hun ministers aan te moedigen om met elkaar te blijven praten zodat een volgende bilaterale top tussen beide landen zo ambitieus en substantieel mogelijk wordt en er snel een nieuwe datum wordt vastgesteld", aldus het Élysée.

Woensdag werd een voor volgende week gepland Duits-Frans overleg uitgesteld naar januari. Dat voedde de twijfels of de samenwerking tussen Berlijn en Parijs, cruciaal voor de EU, nog wel gesmeerd loopt. Beide landen nemen doorgaans het voortouw en smeden de Europese compromissen. Maar de Duitse en Franse regering verschillen al maanden van mening over de aanpak van de energiecrisis.

"Het is altijd mijn wens geweest om de Europese eenheid te bewaren en ook de vriendschap en het bondgenootschap tussen Frankrijk en Duitsland", zei Macron voor aanvang van de EU-top in Brussel. "We kunnen niet op routine werken in een uitzonderlijke situatie. Maar we werken samen. Ik denk dat we Duitsland en Frankrijk nodig hebben om de Europese soevereiniteit te versterken."

Volgens premier Mark Rutte "valt het wel mee met die ruis" tussen Frankrijk en Duitsland. "Er wordt nu heel veel gezocht" achter de afzegging van Duitsland, maar "het schijnt toch echt dat die datum gewoon onhandig gepland was". Volgens ingewijden doet Rutte ook een duit in het zakje om de relatie te masseren. De EU-veteraan, die zich regelmatig in Brussel als bruggenbouwer opstelt, heeft volgens EU-bronnen met Macron en Scholz samen gesproken in de marge van de top.

Meningsverschillen tussen EU-landen zijn er voortdurend, maar "dan praat je de hele dag en soms de hele nacht om eruit te komen", zegt Rutte. Ook deze EU-top wordt volgens hem nachtwerk. "Maar niet vanwege de Frans-Duitse problemen", haast hij zich te onderstrepen.

