Rutte voor Europese top in Brussel: kan lange nacht worden

BRUSSEL (ANP) - Premier Mark Rutte is in Brussel gearriveerd, waar om 15.00 uur de Europese top begint. Met name het energievraagstuk is een onderwerp waarop overeenstemming tussen de 27 lidstaten ver weg lijkt. "Het kan een lange nacht worden, we hebben belangrijke zaken te bespreken", zei Rutte bij aankomst in het Egmontpaleis, waar de regeringsleiders van liberale signatuur zich traditiegetrouw vooraf verzamelen.

Een van de voorstellen van de Europese Commissie is te komen tot een flexibele pieklimiet voor de gasprijzen, terwijl de lidstaten 15 procent van hun gas gezamenlijk zouden moeten gaan inkopen om zo de prijs te drukken. Met dat laatste kan Rutte leven, maar een maximumprijs voor gas stuit op grote weerstand bij met name Nederland en Duitsland.

De EU-leiders, die onder steeds grotere druk staan van burgers en bedrijven die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen, komen voor twee dagen in Brussel bijeen. Maar een hoge EU-diplomaat wilde vooraf ook niet uitsluiten dat ze nog langer nodig hebben.

