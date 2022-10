Scholz: prijsplafond gas werkt alleen met hulp partners buiten EU

donderdag 20 oktober 2022 , 11:20

BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een voorgesteld plafond van de Europese Unie op de gasprijzen om de stijgende energiekosten in toom te houden, kan alleen werken in nauwe samenwerking met niet-EU-partners zoals Zuid-Korea en Japan. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz donderdag in een toespraak voor het parlement in Berlijn.

"Een politiek vastgesteld prijsplafond houdt altijd het risico in dat de producenten hun gas vervolgens elders gaan verkopen, en wij Europeanen uiteindelijk minder gas zullen krijgen in plaats van meer", verklaarde Scholz voorafgaand aan de tweedaagse top van EU-leiders over het controversiële onderwerp, die donderdag in Brussel begint. In plaats van een prijsplafond steunde Scholz het idee om nauw samen te werken met andere grote gasverbruikers, zoals Japan en Zuid-Korea, "zodat we niet met elkaar concurreren op een krappe markt".

De 27 leden van de EU kibbelen al maanden over de beste manier om de torenhoge energierekeningen voor huishoudens en bedrijven aan te pakken. Een meerderheid van de EU-landen, waaronder Italië, wil dat probleem oplossen met een maximumprijs voor gas, maar ze stuiten op verzet van onder andere Nederland en Duitsland.

Ook de Europese Commissie wil nog niet aan een prijsplafond. De commissie geeft de voorkeur aan een flexibele pieklimiet voor de gasprijs om de energierekeningen te drukken. Verder moeten EU-landen 15 procent van hun gas samen gaan inkopen en moet er een nieuwe richtprijs voor gas komen.

Duitsland, de grootste economie van Europa, wordt hard getroffen door het besluit van Rusland om geen gas meer te leveren via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding vanwege de Europese steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland. De regering van Scholz heeft het wegvallen van het Russische gas gedeeltelijk opgevangen door meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te importeren. De Duitse overheid heeft echter steeds meer kritiek op de hoge prijzen die sommige bondgenoten vragen voor hun gasleveringen.

De Duitse minister van Economie Robert Habeck beschuldigde bondgenoot de Verenigde Staten er onlangs van "astronomische prijzen" te rekenen voor hun leveringen van lng. Scholz zinspeelde donderdag op dezelfde ontevredenheid van de Duitsers over de houding van de bondgenoten. "We zijn ervan overtuigd dat landen als de VS, Canada of Noorwegen, die solidair met ons aan de zijde van Oekraïne staan, er belang bij hebben ervoor te zorgen dat energie in Europa niet onbetaalbaar wordt", aldus de bondskanselier.

