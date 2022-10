Aanpak energiecrisis weer centraal op Europese top

donderdag 20 oktober 2022 , 8:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Tijdens de Europese top in Brussel overleggen de regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen donderdag opnieuw over een gezamenlijk beleid om de energiecrisis tegen te gaan. Het draait met name om de gasprijzen, die na de Russische inval in Oekraïne de hoogte in zijn geschoten.

Het voorstel van de Europese Commissie is te komen tot een flexibele pieklimiet voor de gasprijzen, terwijl de lidstaten 15 procent van hun gas gezamenlijk zouden moeten gaan inkopen om zo de prijs te drukken. Hiermee wil Brussel burgers en bedrijven in EU-landen die hun gas- en elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen, de helpende hand bieden. Tot dusverre konden de EU-leiders het telkens niet eens worden over een centrale aanpak.

Ook nu lijkt eensgezindheid ver weg. Nederland is een van de landen die vraagtekens plaatst bij delen van de plannen omdat er twijfels zijn over het effect. Ook binnen de commissie is er het besef dat het om een "technisch en politiek gecompliceerde zaak" gaat, zeggen bronnen. Premier Mark Rutte en de andere EU-leiders zouden sowieso slechts een richting aanduiden, waarna hun energieministers de zaak verder moeten uitwerken.

Aan het begin van de top, die donderdag om 15.00 uur begint, zal de Oekraïense president Volodimir Zelenski de leiders van de EU-landen weer toespreken. Uiteraard is de aanhoudende agressie van Rusland ten opzichte van Oekraïne onderwerp van gesprek.

Ook het beschermen van vitale infrastructuur tegen fysieke en cyber-aanvallen, naar aanleiding van de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen, staat op de agenda. De EU-leiders zullen verder discussiëren over hun relatie met China, waar Xi Jinping hoogstwaarschijnlijk een historische derde termijn wordt toegekend als secretaris-generaal, de leider van de heersende partij.

