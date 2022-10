Europarlementariërs draaien kortingen lidstaten in begroting 2023 terug

woensdag 19 oktober 2022 , 16:31

Bron: Wikicommons/David Iliff

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is het oneens met het standpunt van de Raad van Ministers over de Europese begroting van 2023. In een stemming draaiden de Europarlementariërs kortingen van ongeveer 1,6 miljard euro die de lidstaten hadden aangebracht terug.

De conceptbegroting voor 2023 werd deze zomer openbaar gemaakt door de Europese Commissie. Zowel de Raad als het Parlement krijgen jaarlijks de mogelijkheid om hierover een standpunt in te nemen. Wanneer de Raad en het Parlement het zoals nu oneens zijn over de bestedingen van EU-geld moeten zij hierover onderhandelen. Het Parlement heeft hierover echter het laatste woord.

Dat het Parlement de kortingen van de lidstaten terugdraait betekent niet dat het geld naar dezelfde potten gaat waar de Commissie ze in eerste instantie aan had toegewezen. Het Parlement wil namelijk meer geld voor de gevolgen voor de oorlog in Oekraïne, onder andere voor humanitaire hulp. Daarnaast willen de Parlementariërs meer geld voor energie-onafhankelijkheid en klimaat.

Bron: Europees Parlement

