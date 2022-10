EU straft Iran om drones voor Russen in strijd tegen Oekraïne

donderdag 20 oktober 2022 , 8:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat Iran straffen voor het leveren van onder meer gevechtsdrones die Rusland tegen Oekraïne inzet. De EU-landen vinden voldoende aangetoond dat Iran erachter zit. Een organisatie en een aantal personen die daarvoor verantwoordelijk zijn krijgen sancties opgelegd, zeggen EU-bronnen.

Maandag kwamen de buitenlandministers van de EU-landen al overeen om Iran sancties op te leggen als dat land Rusland inderdaad van zulk wapentuig voorziet. Nederland vond de tijd daarvoor al rijp, maar sommige lidstaten wilden eerst meer bewijs zien.

Dat was woensdag wel verzameld, zei een woordvoerster van de Europese Commissie al eerder op de dag. "Nu we genoeg bewijs hebben verzameld werken we aan een snel en stevig Europees antwoord", zei ze.

Gestraften mogen de EU niet meer in en kunnen niet langer bij eventueel in de unie gestald vermogen. Ook mogen Europeanen geen zaken meer met hen doen.

Premier Mark Rutte zei in de Tweede Kamer voorstander te zijn van nieuwe sancties tegen Iran om de levering van drones aan Rusland. Iran is "een grens overgegaan" door steun aan de Russen te geven, zei hij.

Oekraïne heeft de laatste dagen hevige Russische luchtaanvallen te verduren gehad. Rusland zou onder meer kamikazedrones inzetten die het van Iran koopt. Teheran ontkent dat.

