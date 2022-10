Europees Parlement wil Roemenië en Bulgarije in Schengenzone

dinsdag 18 oktober 2022 , 17:39

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat Roemenië en Bulgarije zo snel mogelijk worden toegelaten tot de Schengenzone. Een resolutie daarover werd dinsdag in Straatsburg met een overgrote meerderheid van 547 tegen 49 stemmen aangenomen. Binnen de EU blokkeert volgens D66-Europarlementariër Sophie van 't Veld met name de Nederlandse regering toetreding van beide landen tot de zone waarbinnen vrij gereisd mag worden.

"Dit gaat over het serieus nemen van de Europese wetten en regels", stelt Van 't Veld. "Al jaren staat vast dat Roemenië en Bulgarije voldoen aan de voorwaarden voor Schengentoetreding. Het is niet eerlijk om steeds met nieuwe voorwaarden en bezwaren te komen. Inmiddels zijn naar verluidt alle lidstaten voor toetreding, behalve Nederland. Dat kan niet, premier Rutte moet begrijpen dat Roemenen en Bulgaren geen tweederangsburgers kunnen blijven in de EU en dat het aanzien van Nederland in Europa op het spel staat."

Rutte liet eerder weten dat Bulgarije en Roemenië eerst hun zaakjes op orde moeten hebben wat betreft hun bijdrage aan de vluchtelingenopvang, hun corruptiebestrijding en de staat van de rechtsstaat. "Het lidmaatschap van Schengen, daar moet iets tegenover staan", aldus Rutte.

Van 't Veld riep de premier onlangs nog op de procedures tot toetreding te respecteren. Het Europees Parlement concludeerde dinsdag nogmaals dat beide landen aan alle criteria voor toetreding voldoen en noemt de weigering een vorm van discriminatie, die impact heeft op de levens van Roemeense en Bulgaarse burgers.

De lidstaten zullen het onderwerp binnenkort bespreken. Van de 27 lidstaten van de EU behoren naast Bulgarije en Roemenië ook Kroatië, Ierland en Cyprus niet tot de Schengenzone, waarin reizen zonder paspoort mogelijk is. Vier niet-EU-landen doen ook mee aan Schengen: Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

