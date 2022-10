Brussel wil vaart achter bescherming kritische infrastructuur

dinsdag 18 oktober 2022 , 16:41

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat de EU-landen vaart zetten achter het beschermen van hun vitale infrastructuur tegen fysieke en cyber-aanvallen. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft nieuwe risico's gebracht, stelt het dagelijks EU-bestuur. "De sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen en andere incidenten" maken duidelijk dat de kritische infrastructuur in de EU bedreigd wordt en actie dringend noodzakelijk is.

De Commissie ziet vier sleutelsectoren die prioriteit moeten krijgen: energie, de digitale infrastructuur, transport en de ruimte. Ze wijst erop dat veel EU-landen door infrastructuur zoals pijpleidingen met elkaar zijn verbonden, en dat maakt het systeem extra kwetsbaar bij "incidenten". Daar moeten de lidstaten op voorbereid zijn en een antwoord voor klaar hebben, en in zulke gevallen moeten ze samenwerken. De commissie stelt voor dat zij hierin een sterkere ondersteunende en coördinerende rol zal spelen.

Vorige maand stelde het dagelijks EU-bestuur al voor dat de EU-landen stresstesten uitvoeren op hun kritische infrastructuur, om uit te zoeken of die bestand is tegen sabotage of terroristische aanslagen. Ze dringt er bij de regeringen op aan dat ook echt en snel te doen. De commissie wil dan een blauwdruk ontwikkelen waarin staat wie wat moet doen als er een aanval plaatsvindt, met name als er sprake is van verstoring van essentiële diensten zoals internet of energieleveranties.

Onder kritieke infrastructuur vallen ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, de watervoorziening, (lucht-)havens en spoorwegen, de opslag van chemisch en nucleair materiaal, essentiële overheidsdiensten en informatienetwerken.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal het voorstel eind deze week op de tweedaagse top van EU-leiders in Brussel toelichten.

